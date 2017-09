"Daardoor gaat PSV 'gewoon' winnen bij Heerenveen"

Voor PSV wacht morgen het lastige bezoekje aan sc Heerenveen, dat de afgelopen jaren een ware 'angstgegner' was in Friesland voor de Eindhovenaren. Toch verwacht journalist Valentijn Driessen wel een overwinning voor de titelkandidaat.



"Nee, die gaan niet struikelen bij Heerenveen. Dat zit er niet in. Heerenveen kan het PSV altijd lastig maken in eigen huis. Het is altijd heel speels en frivool, maar ze missen een beetje de killers-mentaliteit", stelt Driessen bij 'Kick Off Eredivisie', een nieuw programma van Telegraaf TV.



"Als het allemaal draait gaat het wel, maar op het moment dat het allemaal even móét, en PSV zal aanzetten, dan denk ik dat PSV deze wedstrijd toch 'gewoon' gaat winnen. Want er zit meer kwaliteit bij PSV, dan bij sc Heerenveen", aldus Driessen tot slot.