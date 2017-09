Driessen pleit voor wijziging in opstelling: "Beste voor Ajax"

Er gaan hard klinkende geruchten dat trainer Marcel Keizer vanavond bij Ajax gaat kiezen voor vier aanvallers in de basis, tegen PEC Zwolle in Amsterdam.



Dat betekent dat Klaas-Jan Huntelaar en Kasper Dolberg samen in de spits gaan spelen. Een ingreep waar al erg lang om geroepen werd, en journalist Valentijn Driessen staat er dan ook volledig achter. Dat vertelt hij in het nieuwe programma 'Kick-off Eredivisie' van De Telegraaf TV.



"Met Huntelaar erbij verschijnt er een heel ander Ajax in beeld. Hij neemt die jongens veel meer mee dan Dolberg, die vooral met zichzelf bezig is. Huntelaar is ook bezig met het hele elftal. Dus ik denk dat zij samen op dit moment het beste is voor Ajax", aldus Driessen, Chef Voetbal bij de krant.