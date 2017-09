Boetius laat zich uit over Heracles en wijst naar duel met Ajax

Feyenoord gaat vanavond op bezoek bij Heracles Almelo, op het kunstgras in het Polman Stadion. Dat kan zomaar eens een zeer lastig duel worden, zo weet ook flankspeler Jean-Paul Boëtius.



Hij beseft dat de Heraclieden dit seizoen als eens eerder stuntten: tegen rivaal Ajax. "Ze hebben Ajax met 2-1 verslagen, dat maakt duidelijk dat het een lastige ploeg is om tegen te spelen", blikt Boëtius vooruit voor de camera van Feyenoord TV.



De linksbuiten zelf was dit seizoen tot dusver in ieder duel wel bij een doelpunt betrokken, en dat wil hij graag doorzetten natuurlijk. "Ik wil altijd belangrijk zijn voor het team, het liefst met assists of goals en als dat niet gaat in elk geval met werklust."