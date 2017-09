Derksen vernietigend: "Hem kopen is vragen om degradatie"

Willem II versterkte zich in de slotdagen van de zomerse transferperiode nog met Jop van der Linden. De linksvoetige verdediger wordt voor één seizoen gehuurd van AZ, waar hij na veel blessureleed niet meer aan spelen toekwam.



Analist Johan Derksen heeft niet al te hoge verwachtingen van de transfer, zo vertelde hij gisteravond aan tafel bij Voetbal Inside. "Dat is vragen om degradatie. Dat is de slechtste verdediger die ik me kan voorstellen in de Eredivisie. Hij heeft alleen een hele mooie trap, een goeie pass, en wil nog wel eens een vrije trapje binnen schieten."



"Maar hoe AZ hem heeft kunnen kopen: volledig onbegrijpelijk. Als je als Willem II dit soort spelers binnen gaat halen, is het einde zoek", aldus Derksen tot slot over Van der Linden.