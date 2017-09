Van Leer: probeer eerste keeper te worden van Ajax

Ajax haalde in de afgelopen transferwindow niet zo heel veel nieuwe spelers naar Amsterdam, maar bereikte wel een deal met Roda JC over de overstap van keeper Benjamin van Leer richting de Johan Cruijff ArenA. Vooralsnog moet de doelverdediger echter genoegen nemen met een plek op het tweede plan.



In gesprek met Het Parool vertelt Van Leer daarover: "Er is duidelijk gezegd: André Onana begint op doel na een goed seizoen. In dat opzicht is mijn situatie dezelfde als die van Diederik Boer. Maar ik probeer ooit eerste keeper te worden bij Ajax. Bij Roda JC ben ik ook begonnen als tweede keeper achter Bram Verbist. Ik heb na vorig seizoen met meerdere clubs gesproken over een transfer, maar bij Ajax had ik het beste gevoel."



Het leven bij Ajax is wel anders dan in Kerkrade. "Bij Roda JC stond er altijd een bus voor mijn neus geparkeerd, een dikke rij verdedigers. Bij Ajax moet ik ver mijn doel uit. Ik word dus completer. En ik moet enorm aanpoten op de trainingen. Ik liep in mijn eerste week meteen een spierblessure op. Had ik nooit eerder gehad. Ik heb mijn rust ook nodig. Ik moet goed slapen wil ik goed kunnen trainen. Ajax is niet één stap hoger, maar een paar stappen."