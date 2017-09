Hake: het voelt een beetje als een nieuw begin

FC Twente is bijzonder slecht begonnen aan het nieuwe seizoen in de Nederlandse Eredivisie, maar heeft wel beslag weten te leggen op twee voetballers: Luciano Slagveer en Cristian Cuevas. Coach René Hake hoopt dat de twee nieuwelingen de Tukkers van nieuw elan kunnen voorzien.



In gesprek met De Telegraaf zegt hij: "Het voelt wel als een soort nieuw begin. Met een overwinning kun je de negativiteit die er hangt weghalen. Iedere nieuwe speler zorgt voor een nieuwe groepsdynamiek. En als je veel nieuwe spelers hebt dan zorgt dat voor veel dynamiek. Maar stel je voor, dat je ze allemaal direct op zou stellen. Dan zou een aantal spelers daar ook niet blij mee zijn."



Hake heeft er vertrouwen in dat het goed komt, te beginnen tegen Sparta. "Als je kijkt naar de individuele spelers, dan moeten wij op de langere termijn zeker in staat zijn om weg te komen onderin. We beginnen wel met een achterstand. Maar het is vorig jaar gelukt na een slechte start en het jaar daarvoor zijn we ook eruit geklommen, toen we halverwege het seizoen onderin stonden. Ik heb er alle vertrouwen in, dat dat nu ook weer gebeurt."