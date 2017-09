De Jong: Ajax of PSV? Deze club is de beste

Middenvelder Siem de Jong werd groot bij Ajax en vertrok voor een aardig bedrag naar het Engelse Newcastle United. Dat leende hem in het afgelopen seizoen juist weer uit aan de Eredivisie-club PSV. Nu is De Jong terug in Amsterdam en in gesprek met de NOS maakt hij een keuze tussen de hoofdstad en Eindhoven.



Gevraagd naar de kwaliteiten van PSV ten opzichte van die van Ajax zegt hij: "Ik speel nu voor de beste club van Nederland." Onder de fans van de Amsterdammers leven er gemengde gevoelens: De Jong is toch even van de concurrent geweest en scoorde zelfs tégen Ajax. "Ik begrijp dat mensen daar iets over zeggen, maar als je terugkijkt dan kun je ook verder terugkijken. Ik heb ook veel laten zien bij Ajax. Maar ik moet nu vooruit kijken en ga voor mijn vijfde landstitel bij Ajax."



De middenvelder heeft al om de tafel gezeten met oefenmeester Marcel Keizer. "We hebben een goed gesprek gehad. Hij heeft me verteld dat ik een van de zes middenvelders ben en moet laten zien dat ik klaar ben om te spelen. Maar hij verwacht meer van me. Ik moet een leider zijn, zoals toen ik wegging."