'Opstelling Feyenoord: Larsson kent zijn plek'

De Eredivisie-topclub Feyenoord speelt op zaterdagavond uit bij Heracles Almelo. In het afgelopen seizoen hadden de Rotterdammers het vaak lastig op kunstgras en dus zou het best zo kunnen zijn dat ze vandaag punten laten liggen. Het Algemeen Dagblad kent de opstelling van trainer Giovanni van Bronckhorst al.



De oefenmeester van Feyenoord kan beschikken over aanvaller Sam Larsson, die binnenkwam in de havenstad van Nederland met een conditionele achterstand, maar nu kan spelen. Naar alle waarschijnlijkheid moet de technisch begaafde Zweed echter wel genoegen nemen met een plekje op de bank tegen de Heraclieden: Jean-Paul Boëtius krijgt vooralsnog de voorkeur van Van Bronckhorst.



Verder kiest Gio eigenlijk voor de gebruikelijke namen. Er werd een tijdje gespeculeerd over een zogenaamde 'speciale kunstgrasopstelling', maar hier is het eigenlijk nooit van gekomen. Iemand als Nicolai Jörgensen, die uitgesproken tegen de kunstmatige ondergrond is, staat 'gewoon' in de basis in Almelo.



Verwachte opstelling Feyenoord: Jones; Diks, Van der Heijden, Botteghin, Haps; El Ahmadi, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Jörgensen, Boëtius.