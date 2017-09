Van Geel: daarom geen vertrek Vilhena, Jörgensen en Toornstra

Feyenoord beschikt over een aantal spelers die best interessant zijn voor de Europese top en subtop, waaronder Nicolai Jörgensen, Tonny Vilhena en Jens Toornstra. Toch spelen deze voetballers nog altijd in De Kuip. Technisch manager Martin van Geel heeft daar wel een verklaring voor.



In gesprek met De Telegraaf zegt de directeur: "Het elftal is kampioen geworden en zit in een positieve flow. Clubs die niet dat podium van de Champions League konden bieden, zullen hebben gedacht dat ze geen poging hoefden te wagen." De Rotterdammers kregen te maken met een aantal vertrekkers, maar hebben dit alleraardigst opgevangen. "We hebben vroeg ons huiswerk gedaan. Het vertrek van Dirk Kuyt en Eljero Elia wisten we al heel snel. De verkopen van Terence Kongolo en Rick Karsdorp hoorden tot de hoogste categorie transfers. We hebben vervolgens snel geschakeld."



Van Geel roemt het transferbeleid van zijn club. "Het is eerst dicht bij huis zoeken, op de Nederlandse markt of Nederlandse spelers in het buitenland. Daarna speuren we pas verder en dan vooral in Scandinavië. Criticasters roepen: hij heeft geen netwerk. Dat is er wel, maar dit beleid is in mijn ogen het meest verstandige en het beste voor Feyenoord."