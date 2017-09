De Boer op de wip: "Het glas altijd halfvol"

Crystal Palace dacht deze zomer dé topkandidaat beet te hebben en sprak veel vertrouwen uit, maar na drie nederlagen op rij lijkt Frank de Boer al op de wip te zitten. Een slecht resultaat bij Burnley lijkt voor de oud-trainer van Ajax en Internazionale al fataal.



Palace scoorde nog niet in de Premier League en er is veel kritiek op de speelwijze. "Ik ben niet naïef", countert De Boer in het Algemeen Dagblad. "Ik kijk naar wat ik in huis heb. Arsenal heeft meer kwaliteit dan Palace, maar we kunnen de strijd aangaan met zulke ploegen door met veel energie te spelen en het juiste systeem te hanteren."



De Boer verwees zaterdag naar Louis van Gaal ook slecht begon. "Uiteindelijk stond hij later in het seizoen in de finale van de Champions League. Giovanni van Bronckhorst ging zeven keer op rij onderuit met Feyenoord. Later dat jaar won hij de beker en het seizoen erop de landstitel. Het kan zomaar heel snel veranderen."



De Nederlander rekent op voorzitter Steve Parish, maar ook hij kent de voetbalwetten. "Voor mij is het glas altijd halfvol. Als ik wegga, wil ik dat door de voordeur doen. Ze moeten altijd kunnen zeggen dat je keihard hebt gevochten, altijd honderd procent hebt gegeven. Dat zal ik doen."