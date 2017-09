Mahi geniet: "Echt een droom die uitkwam"

FC Groningen-aanvaller Mimoun Mahi zag een zomertransfer mislukken, maar had deze maand toch iets te vieren. De Marokkaan maakte in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Mali (6-0 zege) zijn debuut en scoorde prompt.



"Het was echt een droom die uitkwam", vertelt Mahi aan RTV Noord. "Het is super speciaal dat ik mijn debuut mag maken voor het nationale elftal en dan ook nog eens in een thuiswedstrijd. Er zat geen familie van mij op de tribune, maar na afloop kreeg ik wel hele mooie reacties van hen. Ze waren super blij."



De 23-jarige aanvaller had dit niet verwacht. "Zeker niet als je denkt aan het feit dat ik vijf, zes jaar geleden nog amateur was. Het is echt iets om nooit meer te vergeten." Mahi richt zich nu weer gewoon op FC Groningen. "Ik hoop dat ik de komende maanden heel voor doelpunten mag maken voor de FC."