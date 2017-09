PSG-sterren stellen niet teleur: Mbappé scoort direct

Paris Saint-Germain eindigde vorig seizoen onder AS Monaco, maar stevent nu weer af op een succesverhaal. Met Neymar en Kylian Mbappé in de gelederen wonnen de hoofdstedelingen met 1-5 bij FC Metz



Halverwege stond het nog 1-1. Edinson Cavani schoot de bezoekers op voorsprong, maar PSG vergat daarna uit te lopen en daar profiteerde Emmanuel Rivière dankbaar van: 1-1. De rode kaart van Benoit Assou-Ekotto na 56 minuten bleek echter fataal voor Metz.



Tegen tien man bleek PSG oppermachtig. Mbappé bracht de titelfavoriet opnieuw aan de leiding bij zijn PSG-debuut en zij nieuwe maatje Neymar tekende voor de 1-3. Opnieuw Cavani en Lucas Moura maakten er nog een grote overwinning van. PSG is na vijf duels nog foutloos en gaat aan kop, al kan Monaco nog langszij komen.



Scoreverloop:

0-1 (31')Edinson Cavani

1-1 (37') Emmanuel Riviere

1-2 (59') Kylian Mbappé

1-3 (69') Neymar

1-4 (75') Edinson Cavani

1-5 (87') Lucas Moura