RB Leipzig tankt vertrouwen en wint bij Van Drongelen

Het is Hamburger SV vrijdagavond niet gelukt om de sterke competitiestart voort te zetten. Met Rick van Drongelen als linksback verloor de ploeg in eigen huis met 0-2 van RB Leipzig.



De bezoekers dachten in de eerste helft al op voorsprong te komen, maar een toegekende strafschop werd met dank aan de videoscheidsrechter omgezet in een hoekschop. Toch kwam de voorsprong er voor RB Leipzig. Naby Keita, die volgend jaar zomer naar Liverpool verkast, schoot fraai raak: 0-1.



Timo Werner besliste even later de wedstrijd door twee HSV-verdedigers voorbij te lopen en de 0-2 binnen te schieten. RB Leipzig komt zodoende op zes punten uit wedstrijden. HSV was nog foutloos, maar blijft dus ook steken op zes punten.



Scoreverloop:

0-1 (67') Naby Keita

0-2 (75') Timo Werner