Kritiek op Ajax: "Bergkamp is het geniepigst"

In het praatprogramma Voetbal Inside is de leiding van Ajax vrijdagavond opnieuw hard aangepakt. Met name directeuren Edwin van der Sar, Marc Overmars en assistent-trainer Dennis Bergkamp moesten het flink ontgelden.



Overmars ontbrak zaterdag wegens een vakantie op een sponsorevenement van de club. "Dat vind ik al amateuristisch", opent Johan Derksen, die ook diens collega's van Ajax aanpakt. "Van der Sar kan niet tegenspraak, dan wordt hij arrogant. En wanneer gaat Bergkamp zich in het openbaar verontschuldigen?"



"Van der Sar moet het niet alleen uitleggen, die moet het aan het hele voetbalpubliek uitleggen", zo vervolgt 'De Snor'. "Bergkamp is het geniepigst. Hij blijft altijd uit beeld, terwijl hij aan de touwtjes trekt en bij elke beslissing betrokken is."