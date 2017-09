Ayoub: "Je moet niet aan mijn ploeggenoten komen"

Yassin Ayoub bleef deze zomer 'gewoon' bij FC Utrecht. De Marokkaanse middenvelder had zelf graag een stap willen maken, maar deze week bewees hij zijn professionele instelling door teamgenoot Zakaria Labyad in bescherming te nemen.



"Khalid Sinouh had geschreven dat Zaka niet professioneel met zijn vak om gaat. Je moet niet aan mijn ploeggenoten komen", reageert Ayoub tegenover RTV Utrecht. "Het is ook onzin. Hij had zo lang niet gevoetbald toen hij naar Utrecht kwam. Natuurlijk ben je dan niet fit."



"Hij heeft zelfs gesmeekt om naar Utrecht te mogen vertrekken en in no-time stond hij er. Dan mag je dat soort dingen niet zeggen", aldus Ayoub. Labyad zelf haalt zijn schouders op. "Het raakt me echt niet wat hij zegt. Ik vind het veel belangrijker wat mijn trainer en medespelers vinden en die zijn positief over me."