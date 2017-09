"Kunnen mooie dingen laten zien, ook in de CL"

Jean-Paul Boëtius maakt geen enkel bezwaar tegen het volle speelschema van Feyenoord. De landskampioen is in september op alle fronten actief en dat is volgens de buitenspeler alleen maar mooi.



"We kijken er met z'n allen naar uit, er zitten prachtige wedstrijden tussen", vertelt Boëtius aan RTV Rijnmond. "Iedereen wil graag. Zoveel wedstrijden in een jaar, met wat je graag doet, voetballen. Dat is prachtig. Ik geloof dat wij mooie dingen kunnen laten zien, ook in de Champions League. Ik kijk er met een positief gevoel naar."



Boëtius heeft zelf al ervaring op Europees topniveau. "Ik hoop dat ik de jongens ermee kan helpen. Maar een hoop jongens hebben in andere teams ook op hoog niveau gespeeld. Dat neem je ook mee natuurlijk."