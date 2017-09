Ricardo van Rhijn is in augustus van Club Brugge overgestapt naar AZ. Ook Ajax kwam ter sprake, maar volgens de rechtsback was een terugkeer op het oude nest nooit een serieuze optie.



"Het had gekund qua positie. Maar jullie hebben al een Colombiaan gehaald, dus het was voor mij geen optie", laat Van Rhijn weten aan Ajax TV. Of dat in de toekomst wél gaat gebeuren? "Misschien, je weet het nooit in het voetbal."



Siem de Jong keerde deze zomer wel terug. "Ik ben blij voor hem dat hij weer een periode Ajax toe kan voegen aan zijn carrière", aldus de verdediger. "Hij heeft veel ervaring inmiddels, kan veel belangrijke goals maken en hij is ook gewoon een hele fijne vent naast het veld. Ik heb alleen maar positieve verhalen over hem."