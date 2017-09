FC Utrecht maakt dit seizoen opnieuw een sterke indruk. Na de vierde plek van vorig seizoen droomt een enkeling al verder, maar Erik ten Hag vindt dergelijke verwachtingen niet realistisch.



Een kampioenschap in de Domstad? "Dat is heel leuk allemaal, maar natuurlijk totaal niet realistisch", stelt Ten Hag tegenover RTV Utrecht. "Ajax, Feyenoord en PSV hebben een begroting van rond de 35 miljoen euro. Wij vijf miljoen. Dat is een verschil van 600 procent."



"Alleen als de topdrie het zelf laat liggen hebben we een kans. Op eigen kracht is dat normaal gesproken niet mogelijk", aldus Ten Hag, die zelf aan een stap hogerop is gelinkt. "Het ene moment ben je geweldig en het andere moment trappen ze je weer de grond in. Ik blijf met beide benen op de grond. Plezier in het werk staat voor mij momenteel voorop en dat plezier heb ik gevonden bij FC Utrecht."