Van de Beek: "Ik wil nog veel meer"

Donny van de Beek heeft zijn Oranje-debuut moeten uitstellen, maar zijn plek in de selectie maakt de middenvelder trots. Extra reden om bij Ajax de goede lijn door te trekken.



"Het was een hele mooie ervaring. Ik heb een hoop dingen geleerd en met spelers gesproken. Ik heb een beetje kennis gemaakt en gesproken over vroeger", aldus De Ligt, die natuurlijk graag speelminuten had gemaakt. "Jammer, maar misschien de volgende keer."



Tegenover Ajax TV laat hij weten: "Iedereen heeft gewoon weer zin om bij de club te spelen en we gaan vol voor een goed resultaat. Ik wil nog veel meer. We zijn pas net begonnen en we hebben onszelf natuurlijk een aantal doelen gesteld. Sommige hebben we niet gehaald, maar we moeten nu natuurlijk wel vol voor de prijzen gaan."



Zelf is de Ajacied wel tevreden. "Het gaat prima en die lijn wil ik gewoon doorzetten."