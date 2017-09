Twijfels over Larsson: "Vaak ook helemaal niks"

Sjoerd Mossou plaatst vraagtekens bij de komst van Sam Larsson naar Feyenoord. De journalist van het Algemeen Dagblad vindt dat de Zweedse aanvaller bij sc Heerenveen al niet voldoende stabiel presteerde.



"Bij Heerenveen was het soms alles, en vaak ook helemaal niks", stelt Mossou in FC Rijnmond. "Het publiek bij sc Heerenveen is niet kritisch. Bijna volgzaam. In De Kuip is dat anders. Daar kun je het niet meer dan twee keer flikken of er wordt gesproken over Kuipvrees."



Dennis van Eersel deelt die mening. "Ik heb hem gezien bij het tweede elftal van Feyenoord en bijna elke actie leverde balverlies op. In hoop dat het in een volle Kuip beter gaat." Sinclair Bischop vult aan: "Larsson kan zich nu tonen met invalbeurten, want Jean-Paul Boëtius zal voorlopig niet uit het elftal verdwijnen. Dat is wel fijn voor Larsson."