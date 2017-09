KNVB gaat opnieuw naar promotieplicht kijken

De promotieplicht van de Tweede Divisie naar de Jupiler League lijkt te verdwijnen. De KNVB heeft alle betrokkenen clubs een brief gestuurd.



Rijnsburgse Boys schrijft dat de KNVB in januari naar de voorwaarden gaat kijken: "Met de clubs die in de winterstop kans maken op het kampioenschap, gaat de voetbalbond in januari om de tafel om te kijken of het verantwoord is dat zij bij een eventuele titel promoveren. De KNVB heeft hiertoe besloten vanwege de grote bezwaren bij de clubs tegen verplichte promotie."



Clubs mogen niet zomaar 'nee' zeggen. "De promotieplicht blijft in principe gelden, tenzij het bijvoorbeeld om financiële redenen onverantwoord is om de stap naar het betaalde voetbal te zetten. Promotie mag niet tot gevolg hebben dat het voortbestaan van de clubs of een goed verloop van de competitie in de Eerste Divisie in gevaar komt, heeft de KNVB laten weten."



Uiterlijk eind april gaat de bond zich uitspreken over de promotieplicht van de kampioen van de Tweede Divisie. Als een club 'nee' zegt, komt er geen plek beschikbaar voor een andere tweededivisionist.