OFFICIEEL: Janssen tijdelijk een speler van Fenerbahçe

Spits Vincent Janssen werd voor 22 miljoen euro overgenomen door Tottenham Hotspur van de Eredivisie-club AZ. In de Premier League wist de centrumaanvaller totaal niet te imponeren en nu mag hij het tijdelijk proberen bij het Turkse Fenerbahçe, zo maakt die club bekend via de officiële kanalen.



We wisten al even dat deze huurtransfer eraan zat te komen, maar nu is hij dus ook daadwerkelijk rond: Janssen gaat één seizoen voor de werkgever van Robin van Persie spelen. Eerder had de aanvaller de mogelijkheid om over te stappen richting West Bromwich Albion of Brighton & Hove Albion, maar deze mogelijkheden sloeg hij af.