Buitenspeler Ricardo Kishna verruilde Ajax een paar jaar geleden voor enkele miljoenen euro's voor het Italiaanse SS Lazio. Zijn tijd in Rome draaide echter uit op een sof en dit seizoen mag de vleugelspits het dus maar proberen bij ADO Den Haag in het Cars Jeans Stadion . Dat vindt hij geen stap achteruit, maar wel eentje terug.



In gesprek met Voetbal International zegt Kishna: "Het is geen stap achteruit, wel een stap terug denk ik. Daar zit wel een verschil in. Een stap achteruit is bijvoorbeeld wanneer je weg móét. Dit is een bewuste keuze geweest, om een stapje terug te doen. Ik wilde weer even dicht bij huis zijn, om het fijne gevoel terug te krijgen."



De buitenspeler gaat verder: "Het voelt niet als revanche, het voelt als een nieuwe uitdaging. Ik wil er het beste van maken. Ik heb nog de tijd, maar ik wil het nu wel gaan laten zien. Er zit veel meer in dan ik tot nu toe heb laten zien."