Feyenoord gaat een behoorlijk drukke maand tegemoet, onder meer met belangrijke wedstrijden in de Champions League. Het rijtje duels wordt echter afgetrapt tegen Heracles Almelo en verdediger Kevin Diks weet dat de Rotterdammers de tegenstander van zaterdagavond zeker niet mogen onderschatten ...



In gesprek met RTV Rijnmond zegt hij over de Heraclieden: "Het is een lastige ploeg, Ajax verliest daar gewoon. Ja, we gaan Champions League spelen, maar dat weten we al heel lang. Daar ben ik nu wel aan gewend. Heracles komt nu eerst, dat is het belangrijkst."



Tegen Willem II speelde de rechtsback een goede wedstrijd en die lijn wil hij doortrekken. "Ik moet er nu staan en dat weet ik ook. Het ging lekker en ik hoopte dat ik bij Jong Oranje ook zou mogen spelen. Dat is niet gebeurd. Dat is zuur, maar de focus kan nu snel op Feyenoord." Diks weet dat Feyenoord het aardig voor de kiezen zal gaan krijgen. "Deze maand wordt heel druk. We moeten rust pakken maar er ook staan wanneer het moet."