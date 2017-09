Excelsior-pechvogel: "De derde keer gaat het me ook lukken"

Doelman Alessandro Damen staat voor de derde keer voor een lange revalidatieperiode. Waarvoor al werd gevreesd is waarheid gebleken: hij heeft opnieuw zijn kruisband afgescheurd. Volgende week vrijdag wordt hij geopereerd en dan begint een lange periode van revalideren en knokken om terug te komen.



"Ik volg de HBO-studie Sportmanagement en ondernemerschap. Ik dacht: moet ik me helemaal daarop gaan richten? Maar ik wil nog heel graag voetballen. Ik heb er twee keer aan geroken, maar heb nog niet een seizoen lang kunnen laten zien wat ik kan. Dat maakt me boos, want ik weet dat ik het kan. Dat is mijn drijfveer", vertelt hij op de clubwebsite van Excelsior.



Damen houdt zich vast aan het verhaal van doelman Sergio Asenjo van Villarreal, die vier keer een kruisbandblessure heeft gehad. "Ik ben sowieso van plan om terug te keren. Ik ben twee keer teruggekomen en de derde keer gaat het me ook lukken."