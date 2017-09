Gio komt met update over inzetbaarheid miljoenenaanwinst

Landskampioen Feyenoord gaat dit weekend op bezoek bij Heracles Almelo. Giovanni van Bronckhorst, trainer van de Rotterdammers, blikte vrijdagmiddag tijdens zijn persconferentie alvast vooruit. Ook sprak hij over de inzetbaarheid van Sam Larsson.



De vleugelaanvaller, die deze zomer voor de nodige miljoenen overkwam van sc Heerenveen, is namelijk voor het eerst opgenomen in de wedstrijdselectie van Feyenoord. De Zweed speelde tot nu toe alleen nog voor Feyenoord 2. De kans dat hij tegen Heracles in de basis staat, lijkt echter klein. Volgens Van Bronckhorst moet Larsson nog flink wennen.





GvB: 'Larsson zal meereizen naar Almelo. Nog niet echt voorbereiding gehad, dat is wennen. Maar hij pikt het snel op.' — Rijnmond Sport (@RijnmondSport) 8 september 2017