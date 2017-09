Schaken houdt het voor gezien: "Ik kwam, ik zag en ik overwon"

Na lang wikken en wegen heeft Ruben Schaken dan eindelijk de knoop doorgehakt. De 35-jarige aanvaller zet na vijftien seizoenen een punt achter zijn carrière. Hij had nog naar India gekund, maar bedankt vriendelijk. Dat vertelt hij aan Voetbal International.



Schaken maakte afgelopen seizoen bij ADO Den Haag zijn laatste optreden in de Eredivisie. Na zijn vertrek bij ADO Den Haag hield Schaken zijn conditie op peil met het idee mogelijk toch nog een verder te gaan. Na drie maanden heeft hij nu de knoop doorgehakt en zijn voetbalschoenen opgeborgen. "Ik heb een mooie tijd gehad. Ik kwam, ik zag en ik overwon", aldus Schaken.



Hij had nog naar India gekund. "Ik had twee aanbiedingen, die een Afrikaanse zaakwaarnemer voor me had", aldus Schaken. Hij bedankte echter vriendelijk.