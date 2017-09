'Arsenal-bod van 100 miljoen euro geaccepteerd'

Oefenmeester Arsène Wenger ligt opnieuw onder vuur bij Arsenal. Dat is niet zo gek, want de Londenaren spelen dit seizoen slechts Europa League-voetbal en zijn ook nog eens slecht begonnen aan de Engelse competitie. De Premier League-topclub zou nu een nieuw bod van 100 miljoen euro uitgebracht hebben.



Volgens de Engelse roddelmedia, waaronder The Sun, heeft Arsenal zich na transferdeadlineday opnieuw bij AS Monaco gemeld voor de diensten van Thomas Lemar. Op 31 augustus werd er al een aanbieding van de Gunners voor de international van het Franse nationale team geaccepteerd, maar toen besloot de vleugelspeler dat hij niet naar het Emirates Stadium wilde vertrekken.



Wenger weet echter van geen opgeven en heeft opnieuw 100 miljoen euro geboden voor zijn transferdoelwit en Monaco zou dit bod ook nóg een keer hebben geaccepteerd. Het balletje ligt nu bij Lemar en zijn zaakwaarnemers. Gaat men akkoord met het voorstel van de Londenaren, dan vertrekt de speler van Les Bleus, die Oranje onlangs nog pijn deed, in januari naar de Premier League.