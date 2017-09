'Ook Real Madrid mikt op winterdeal met Ajax'

De zomertransferwindow is pas net achter de rug en dus zou je mogen verwachten dat de storm rond alle transfergeruchten een beetje gaat liggen. Wat Ajax betreft is dit zeker niet het geval: het Spaanse medium OK Diario meldt dat Real Madrid zich in januari zal melden bij de Johan Cruijff ArenA.



De Koninklijke zou namelijk concreet geïnteresseerd zijn in Kasper Dolberg. Real verkocht Alvaro Morata onlangs voor veel geld aan de Premier League-topclub Chelsea en heeft momenteel niet heel veel mogelijkheden voor de spitspositie. Karim Benzema is de nummer één, maar alternatieven heeft coach Zinedine Zidane eigenlijk niet, of hij moet superster Cristiano Ronaldo naar het centrum halen.



Het bovenstaande medium meldt dat Dolberg in januari de vaste stand-in moet worden van de hierboven genoemde Fransman. Op termijn zou hij Benzema dan kunnen vervangen in de punt van de aanval in het Estadio Santiago Bernabéu. Voorzitter Florentino Pérez zou snel willen handelen door concurrentie van FC Barcelona, Juventus, Manchester City en Manchester United. Ook Borussia Dortmund wordt vaak in verband gebracht met de jonge Deen.