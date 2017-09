Spurs-fans: 'nieuwe stadionnaam' is verschrikkelijk

De Engelse topclub Tottenham Hotspur speelde zijn thuiswedstrijden voorheen op White Hart Lane en dat stadion was toch vrij iconisch te noemen. Het onderkomen van de Londenaren wordt echter verbouwd en krijgt vermoedelijk een nieuwe naam. En daar zijn de supporters van de Spurs totaal niet blij mee.



Het lijkt erop dat de ploeg van onder meer Davinson Sánchez, Jan Vertonghen en Christian Eriksen zijn thuisduels binnenkort gaat afwerken in het zogenaamde FedEx Stadium. De reacties op het sociale medium Twitter zijn alvast niet mals ...





FedEx Stadium?? Fuck off. 🤢



How about the "1961 Never Again NFL Memorial Trump Arena" — Dublin Gooner (@DublinGooner) September 7, 2017

I'm up for "The FedEx" - could've been "The Bin Laden International FlipFlop" stadium — Peter Willis (@peter_pdm) September 7, 2017

Spurs sold new stadium naming rights to FedEx. Brilliant. Bottling and Delivery service! pic.twitter.com/8qyDYfpwN5 — RM (@Chelsea_Mod) September 6, 2017