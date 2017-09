'Van Bronckhorst heeft goed nieuws voor Larsson'

Vleugelspits Sam Larsson lag in de zomermaanden behoorlijk dwars in het Abe Lenstra Stadion bij sc Heerenveen en kampte na zijn overgang richting Feyenoord dus met een behoorlijke conditionele achterstand. Volgens het Algemeen Dagblad is er echter goed nieuws te melden rond de technisch begaafde international van Zweden.



De krant schrijft: "De verwachting is dat de 24-jarige aanvaller snel kan aansluiten bij de wedstrijdselectie van Feyenoord. Waarschijnlijk is hij er morgenavond in Almelo al als bankzitter bij tegen Heracles. Het maakt de selectie van Feyenoord breder en zorgt voor een hevige concurrentiestrijd om de basisplekken. Dat facet ontbrak vorig seizoen in de Kuip, maar bleef zonder gevolgen. Het is hét punt waar de Rotterdammers dit seizoen winst denken te kunnen boeken ten opzichte van het recente verleden."



Vooralsnog geeft Van Bronckhorst de voorkeur aan Jean-Paul Boëtius op de positie van linksvoor en de buitenspeler presteert eigenlijk alleszins goed na zijn terugkeer in De Kuip. Larsson gaat nu echter écht de concurrentie aan met de oud-speler van het Zwitserse FC Basel.