'Ajax-sponsoren klappen massaal na kritische vraag'

Iets meer dan een jaar geleden kwam de technische leiding van Ajax pas op de transfermarkt in actie na de Champions League-uitschakeling tegen FK Rostov. Ook dit seizoen begon men weer te laat, zo leek het, na de dubbele confrontaties met OGC Nice en Rosenborg BK, als er überhaupt al gehandeld is.



Daar bestaat veel onvrede over bij de supporters van de Amsterdamse topclub en de sponsoren van Ajax delen deze mening, zo werd duidelijk tijdens de Kick-off. Er werd gevraagd waarom de Eredivisie-ploeg wederom zo laat in actie kwam en die vraagstelling kon op een daverend applaus rekenen ...



Directeur Edwin van der Sar reageert: "Internationaal hebben we een fantastisch jaar gehad en dan weet je dat er aan spelers wordt getrokken. Het is niet makkelijk om de gaten die ontstaan, op te vullen. Soms lukt dat en soms niet. Wereldspelers van 29 of 30 jaar zijn door ons niet te halen. Maar geloof me, we proberen de selectie echt zo sterk mogelijk te maken. Na het vertrek van Davinson Sanchez hebben we een heel duidelijk statement gemaakt dat er niemand meer weg mocht. En dat hebben we waargemaakt. Wij evalueren afgelopen transferperiode ook. En de conclusie is misschien wel dat we eerder moeten handelen of sneller moeten zeggen dat er niemand meer vertrekt."