'Ajax vindt doel voor vele transfermiljoenen'

Ajax heeft in de afgelopen transferzomer behoorlijk veel geld geïncasseerd, maar relatief weinig van deze inkomsten uitgegeven aan nieuwe spelers. Dat is de supporters van de Eredivisie-topclub een doorn in het oog, maar het lijkt erop dat de Amsterdammers een doel gevonden hebben voor deze berg met geld ...



Tijdens de zogenaamde Kick-off heeft algemeen directeur Edwin van der Sar namelijk gezegd dat Ajax er wel wat voor voelt om meer aandelen in de Johan Cruijff ArenA te kopen. "Nu heb je te maken met concerten, het veld, verdelen van gelden, commerciële partners die belangrijk zijn met tegengestelde belangen. We moeten met elkaar zorgen dat de ArenA goed gevuld wordt, met name door wedstrijden van Ajax in Europa."



Vervolgens ging Van der Sar nog in op het 'onvermogen' van Ajax om nieuwe spelers aan te trekken. "Plemp je je hele selectie vol met dure aankopen, die ook veel verdienen, of kies je voor een kleinere selectie met perspectief voor de zelf opgeleide, jongere spelers." De Amsterdammers verkochten Davy Klaassen en Davinson Sánchez voor ontzettend veel geld, maar gaven niet zo heel veel uit aan spelers als Maximilian Wöber, Luis Manuel Orejuela en Siem de Jong.