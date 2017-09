Tegenvaller voor Zweden: UEFA en FIFA weigeren

Het is Zweden niet gelukt om de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg op 7 oktober naar 20:45 uur te verplaatsen. Dat meldt De Telegraaf. De nationale voetbalbond vreest oneerlijke concurrentie.



Zweden staat momenteel één punt achter op koploper Frankrijk en bezit drie punten voorsprong op Nederland. De Scandinavische ploeg meent dat de concurrentie in het voordeel is, want zij trappen pas om 20:45 uur af in plaats van 18:00 uur. De Fransen en Oranje weten dus welk resultaat er nodig zal zijn.



Zweden klopte aan bij zowel de UEFA als de FIFA, maar beide bonden hebben het voorstel afgewezen. De manschappen van bondscoach Janne Andersson hebben wel alles in eigen hand voor plek twee. Vier punten in oktober is voldoende om Oranje definitief af te schudden.