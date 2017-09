Extra wapen tegen PSV? "Als de spitsen niet kunnen scoren"

Martin Hansen kan zondagmiddag eventueel debuteren voor sc Heerenveen. De Deen is aangetrokken met het oog op de blessure van Warner Hahn en mocht hij starten tegen PSV, dan zal ongetwijfeld even teruggedacht worden aan augustus 2015.



Hansen zorgde twee jaar geleden met een hakbal voor een late gelijkmaker bij ADO Den Haag - PSV (2-2). De goalie blijft nuchter. "Ik zei het ook al op het moment zelf, ik wil er niet te veel over nadenken. Ik wil dat de mensen me kennen als een goede doelman, die de ballen tegenhoudt en de nul houdt."



"Maar als de spitsen niet kunnen scoren, wil ik heus wel even laten zien hoe het moet", lacht Hansen tegenover sc Heerenveen TV. Zijn doelstelling voor dit jaar? "Ik wil belangrijk zijn voor dit team en op het juiste moment er staan. Ik hoop de ploeg te kunnen helpen om punten te halen."



Hansen werd vlak voor de transferdeadline gehuurd van FC Ingolstadt 04. "De interesse van Heerenveen kwam pas op de laatste dag in de ochtend. We waren met een paar andere clubs in gesprek. Ik zat in de situatie dat ik vijf dagen had om een andere club te vinden. Toen kreeg ik de kans om naar Heerenveen te gaan."