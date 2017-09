Van Hanegem: "Of dat in september al een kwestie is..."

Feyenoord gaat een loodzware periode tegemoet. In september is de landskampioen actief in zowel de Eredivisie, de KNVB Beker alsmede de Champions League. Dat drukke speelschema kan volgens criticasters punten schelen, maar Willem van Hanegem vindt dat nu geen punt van zorg.



Allereerst heeft Feyenoord in Sofyan Amrabat, Jeremiah St. Juste en Sam Larsson nieuwkomers op de bank zitten. Zij kunnen dus spelen als concurrenten fysiek terugvallen. "Maar of dat in september al een kwestie is, vraag ik me af", stelt 'De Kromme'.



In het Algemeen Dagblad legt Van Hanegem dat uit: "Spelers zijn net aan het seizoen begonnen. Ze zijn dus fris. Al kun je altijd een keer geblesseerd zijn." De Feyenoord-spelers willen het speelschema in ieder geval niet als excuus gebruiken.