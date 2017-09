Roda denkt aan maatregelen na geweld bij jeugdduel

Roda JC Kerkrade overweegt maatregelen te nemen na de oefenwedstrijd tegen Fortuna Sittard van afgelopen zaterdag. Er ontstond een geweldsdelict bij dit onderonsje. Een pijnlijk detail: het gaat om de teams Onder 12 jaar...



De Limburger schrijft: "De wedstrijd in Buchten moest voortijdig worden beëindigd toen twee ouders van Roda JC met elkaar op de vuist gingen. Het was een onschuldige oefenwedstrijd op het jeugdcomplex van Fortuna. De tussenstand was 2-2 toen een van de Roda-ouders langs de lijn een opmerking maakte over de zoon van een andere ouder. Dat leidde tot woorden en uiteindelijk tot rake klappen en een gebroken neus."



De politie wil niet zeggen of er aangifte is gedaan. Dit komt voort uit privacyoogpunt. Roda JC is er duidelijk niet blij mee en bekijkt de mogelijkheden om actie te ondernemen.