Costa-transfer mogelijk: "We hebben nog een dag"

Fenerbahçe hoopt op de slotdag van de Turkse transferzomer toch nog op een akkoord met Diego Costa. De club uit Istanbul wil de Spaanse Braziliaan graag aan de selectie toevoegen.



"Een transfer van Diego Costa was eerder al heel dichtbij, maar toen lukte het niet. Maar we hebben nog een dag", zo laat trainer Aykut Kocaman optekenen. In Turkije gaat de transfermarkt pas vrijdag op slot en niet zoals in veel landen al op 31 augustus.



Costa had vorig seizoen nog een belangrijk aandeel in het kampioenschap, maar kreeg daarna te horen dat er geen plek meer zou zijn dit seizoen. De spits probeerde vervolgens tevergeefs een transfer te realiseren. Atlético Madrid kreeg het echter niet voor elkaar door een transferverbod.



Fenerbahçe hoopt te profiteren door Costa last-minute aan te trekken. Dat is slecht nieuws voor Robin van Persie, die door een knieblessure drie weken uit de roulatie zou zijn. De club zelf repte echter over serieuze schade aan de kruisband...