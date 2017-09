Ajax-trainer Marcel Keizer kan terugkijken op een roerige transferzomer. Zijn selectie raakte echter niet alleen spelers kwijt door transfers, want de grootste klap ontstond toch door het leed rond Abdelhak Nouri. Rijkelijk laat werd Siem de Jong terug naar Amsterdam gehaald.



"Dat gebeurde in juli. In mei ben je dan niet al op zoek naar nieuwe middenvelders", vertelt Keizer tijdens het Ajax Kick Off Event. "Dan kom je in een later stadium in een traject waarin je een middenvelder moet zoeken. Siem kent Ajax goed, wij kennen Siem goed. Hij heeft de laatste jaren weinig gespeeld, maar is nu fit. Ik hoop dat hij in een aantal weken wedstrijd fit kan worden."



Het gemis van Nouri is evenwel voelbaar. "Hoe je het wendt of keert, het blijft een zware aderlating. De speler zelf, maar ook de mens. Zo'n vrolijke jongen heb ik nooit eerder meegemaakt. En hij is zo creatief, zo'n goede buitenspeler van buitenaf halen is onmogelijk. Het zijn twee krankzinnige maanden geweest."



Aanvoerder Joël Veltman onderstreept dat. "Iedereen heeft zijn eigen manier van verwerken. Sommige jongens kennen hem al langer, Donny kent hem al vanaf de jeugd. Maar iedereen is er aangeslagen en kapot van. Dat duurt heel lang, misschien nog steeds. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Het is nog steeds heel moeilijk."