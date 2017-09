"Deze ochtend kwam Toby nog in mijn kantoor"

Toby Alderweireld staat nog tot medio 2019 op de loonlijst bij Tottenham Hotspur, maar zijn zaakwaarnemer Stijn Francis heeft de clubleiding voor het blok gezet: een beter contractaanbod óf de mogelijkheid om te vertrekken. Manager Mauricio Pochettino lacht om die berichten.



"Het is waar dat er de afgelopen dagen volop is gespeculeerd", zo laat de Argentijn weten aan Sky Sports. "Deze ochtend kwam hij nog in mijn kantoor voor een gesprek. Hij is gelukkig en wilde kenbaar maken dat hij zich volledig concentreert op deze club."



"Toby is blij met zijn contract, twee plus één jaar, maar het is niet makkelijk. Ik heb gezien dat er veel speculaties zijn, maar hij blijft zo blij en kalm. Zijn insteek is om hier te voetballen. Er is geen reden om te verkassen", aldus Pochettino.