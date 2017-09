Ajax-aanvoerder Joël Veltman is het oneens met de stelling dat zijn ploeg leiderschapskwaliteiten mist. De international vindt dat er genoeg spelers in staat zijn om elkaar de waarheid te zeggen.



"We missen wel het drukzetten van Klaassen. Davy was echt een aanjager, die trekt andere spelers mee", beaamt Veltman bij het Ajax Kick Off Event. "Of we een leider missen? We hebben meerdere jongens die coachen. Viergever, Siem de Jong kan het, ikzelf kan het ook, maar ook André Onana in zijn beste Engels."



Veltman zelf ligt regelmatig onder een vergrootglas. "Enerzijds is dat terecht, er was toch een tijd dat je het Veltmannetje had. Mensen gaan elkaar dan ook napraten. Anderzijds is het ook weer niet terecht. Ik heb wel een goed spiegelbeeld, weet van mezelf of ik goed heb gespeeld of niet."



"Wanneer ik vertrek? Als ik, net als vorig jaar, ook dit seizoen stabiel ben. Dan ben ik klaar voor een volgende stap", aldus de aanvoerder van Ajax.