Koeman wijst op Janssen: "Het is ongelooflijk"

Ronald Koeman plaatst zijn vraagtekens bij de aangepaste transferperiode in Engeland. Vanaf volgend seizoen sluit de markt voor Premier League-clubs al de donderdag voorafgaand aan de competitiestart, maar de Everton-manager is nog niet enthousiast.



"Als we dit in de Premier League doen en niet in de rest van Europa, dan maak je het probleem misschien zelfs groter", zo citeert de NOS. Zo wijst Koeman naar Vincent Janssen van Tottenham Hotspur, die zijn transfer op de valreep zag mislukken.



"Er waren tot op de laatste dag geruchten dat Janssen van club zou wisselen, maar hij was op dat moment met het Nederlands elftal aan het spelen tegen Frankrijk. Dat is natuurlijk gek, want dan heb je niet de focus op het nationale elftal. Het is ongelooflijk dat dit soort dingen nog steeds gebeuren", aldus Koeman.