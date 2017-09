Voorzichtige Klopp: "Een goed gesprek gehad"

Liverpool-manager Jürgen Klopp is niet van plan om Philippe Coutinho direct weer vol in de schijnwerpers te plaatsen. De Braziliaan probeerde in augustus een transfer naar FC Barcelona te forceren en kwam daardoor niet in actie.



Een vertrek naar Barcelona leek aanstaande, maar de witte rook bleef uit. Op de valreep ging de vraagprijs zelfs omhoog naar tweehonderd miljoen euro. Waar de Zuid-Amerikaan nog geen officieel duel voor Liverpool speelde dit seizoen, daar kwam hij opvallend genoeg wel in actie voor Brazilië.



"We hebben een goed gesprek gehad", vertelt Klopp aan de Britse media. "Hij oogt goed, dat belooft veel goeds. Maar 'Phil' heeft drie weken niet getraind vanwege zijn rug, we moeten dus goed bekijken of hij komende weekeinde tegen Manchester City al kan meedoen."



Klopp vervolgt: "Er wacht een drukke periode met zeven wedstrijden in een maand tijd, misschien dat we hem eerst extra laten trainen."