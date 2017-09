"Dat heeft mogelijk ook grote sportieve consequenties"

Rik Elfrink is nieuwsgierig naar de financiële positie van PSV. De Eindhovenaren maakten een prioriteit van een nieuwe linksback, maar dat mislukte op de valreep toen de verkoop van spits Luuk de Jong afketste.



"Dat de verkoop van Luuk de Jong was gekoppeld aan de koop van een linksback was voor 31 augustus niet duidelijk", schrijft Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De clubleiding was stellig over een nieuwe linksback. "De coach rekende daarop. Dat dit niet is gelukt, is niet alleen te wijten aan de financiële situatie en heeft mogelijk ook grote sportieve consequenties."



Elfrink vervolgt: "Men wist al meer dan een jaar dat de vacature-Willems zou ontstaan en heeft daar, ongeacht de financiële situatie en wat pech op de transfermarkt, onvoldoende op ingespeeld. (…) De poging om Alexander Büttner nog te halen, mag dan achteraf bezien onbegrijpelijk worden genoemd. Een 28-jarige speler met vermoedelijk geen statiegeld (in de vorm van restwaarde na een transfer) had PSV een hoop geld gekost."