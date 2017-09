Van de Sar adviseert oud-Ajacied om verder te kijken

Ajax-directeur Edwin van der Sar acht Christian Eriksen klaar voor de volgende stap in zijn carrière. De Deense middenvelder van Tottenham Hotspur maakt veel indruk op de oud-doelman.



"Ja, ik denk dat hij er klaar voor is", zo laat Van der Sar weten in de Britse media. "Hij heeft het drie à vier jaar lang fantastisch gedaan bij Ajax. Daarna heeft hij één tot twee jaar de tijd genomen om te wennen aan Tottenham. Nu zie je hem goals maken en assists geven. Ook bij Denemarken."



"Voor hem is volgend jaar misschien wel het juiste moment om verder te gaan, of Tottenham moet die stap maken. Ze zijn nu als tweede geëindigd en wellicht zijn ze nu in staat om de Premier League te winnen", aldus de Ajax-directeur. Eriksen (25) vertrok in 2013 van Amsterdam naar Londen.