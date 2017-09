Feyenoord hervat de competitie komende zaterdag met een uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. Koert Westermann adviseert trainer Giovanni van Bronckhorst om minimaal één wijziging door te voeren in het Polman Stadion.



"Feyenoord moet naar het kunstgras van Almelo. Daar hebben ze het uitgevonden, daar is het kwaad ontstaan", zo opent Westermann in De Betweters. "Wie moet er in de spits? Nee, dat is niet zo evident. Jörgensen heeft vorig seizoen geen enkel doelpunt gemaakt op een kunstgrasveld."



Westermann vervolgt: "Het seizoen ervoor stond Kramertje af en toe in de spits. Die heeft zes goals gemaakt op kunstgras, dus hij loopt één op één op het kunstgras. Eigenlijk zou je kunnen concluderen: beter speelt Kramer. Dit is een interessante statistiek."