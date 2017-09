'Heerenveen heeft 'nieuwe Lewandowski' op loonlijst staan'

Volgens Arek Radomski heeft sc Heerenveen-talent Jakub Wrzesniak de potentie om de nieuwe Lewandowski te worden. Dat zegt de oud-speler van de Friese club en landgenoot van Wrzesniak in gesprek met Kent u deze nog.



Radomski heeft tegenwoordig samen met voormalig NEC-spits Andrzej Niedzielan een voetbalschool in Polen. Wrzesniak is één van de spelers die is opgeleid in Krakov. De jonge spits verkaste een paar jaar geleden naar Heerenveen. "Een nieuwe Lewandowski? Jazeker, dat zou zomaar Jakub Wrzesniak kunnen zijn", aldus Radomski. "Hij tekende in 2015 een contract bij sc Heerenveen. Echt een goede spits. Helaas heeft hij door een zware knieblessure veel tijd verloren."



Radomski vertelt ook over zijn eigen werkzaamheden. "Ik heb niet het maximale uit mijn mogelijkheden gehaald, ik wil die fout niet laten maken door die jonge jongens. Heb je dromen? Ga ervoor, haal alles eruit! Dat proberen we ze bij te brengen. Trainen op goede en zwakke punten: fysiek, trap, duelkracht, timing. Maar leef er ook voor."