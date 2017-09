Pochettino vertelt: hoe nu verder met Janssen?

Vincent Janssen is door Tottenham Hotspur-manager Mauricio Pochettino niet opgenomen in zijn Champions League-selectie. Bovendien haalde de club Fernando Llorente als extra concurrent voor de Nederlander. Velen hebben Janssen daarom al afgeserveerd, maar Pochettino zelf niet.



"Hij heeft hier zeker nog een toekomst", verzekerde Pochettino donderdag tijdens zijn persconferentie in aanloop naar de uitwedstrijd tegen Everton van zaterdag. "Ik had maar zeventien plaatsen voor spelers in mijn Champions Leagues-selectie. In januari gaan we opnieuw kijken of er andere spelers in moeten komen", aldus de manager.



Pochettino nam het ook op voor Dele Alli, die tijdens een interland met Engeland zijn middelvinger opstak. "Hij is vorig seizoen veel beter geworden en zijn gedrag is goed. Dit was een grap met een ploeggenoot, hij had gewoon pech dat de camera het filmde."