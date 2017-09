Wenger baalt: 'Er zijn veel dingen gebeurd die ik betreur'

Het Arsenal van Arsene Wenger heeft een teleurstellende transferzomer achter de rug. De ploeg uit Londen haalde met Sead Kolasinac en Alexandre Lacazette wel twee versterkingen, maar hoopte eigenlijk op meer.



Manager Wenger gaf donderdagochtend tijdens zijn persconferentie toe dat de club gefaald heeft. "Op het laatste moment zijn veel dingen gebeurd die ik betreur", aldus Wenger donderdag op zijn persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd van zaterdag tegen Bournemouth.



Zonder het daadwerkelijk te zeggen doelde de 67-jarige Franse oefenmeester waarschijnlijk op de situatie rond Alexis Sanchez en Thomas Lemar. "Elke manager weet dat het belangrijk is dat je geen spelers hebt die voor de helft deel uitmaken van je ploeg en voor de andere helft niet."



Wenger hoopt dat hij zo spoedig mogelijk een streep kan zetten onder de recente gebeurtenissen. "Het is moeilijk om nu over Lemar te spreken, omdat hij nog in Monaco is. Zijn focus ligt daar en die van Sanchez ligt hier."