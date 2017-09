PSV verkocht Jetro Willems deze zomer aan Eintracht Frankfurt, maar slaagde er vervolgens niet in een vervanger te halen. Dat betekent dat Joshua Brenet en Kenneth Paal dit seizoen om een basisplaats als linksback gaan strijden en Jan Poortvliet zou het wel weten.



"Het is heel simpel, als je plan A hebt moet je ook plan B en C hebben", zegt Poortvliet tegen PSV Inside. "Zo werkt het als je spelers in beeld hebt. Maar je zit ook met de geldbuidel. Dat PSV voor Büttner gaat vind ik zo gek nog niet; het is een winnaar pure sang, mits hij fit is want dat schort er nog weleens aan. Paal is op dit moment gewoon de beste keuze voor die positie", stelt Poortvliet.



"PSV moet hier vaker op gaan inzetten. Een back moet je gemakkelijk zelf kunnen opleiden", vindt de oud-PSV'er. "Als je eigen backs wilt opleiden zul je de backs weer voor de man moeten kunnen aanspelen. Die speelwijze moet je erin slijpen. De backs staan over het algemeen veel te diep en te dichter bij de buiten spelers. Onze backs kunnen in de meeste gevallen alleen maar terug spelen dus de verassing is weg."